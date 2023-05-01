Минулої доби окупанти майже 50 разів обстріляли прифронтові населені пункти Запорізької області, - ОВА
3070
Російські окупанти не припиняють терор цивільного населення прифронтових населених пунктів Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог лютує і нищить все живе в населених пунктах поблизу лінії фронту. Під удари потрапили Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське та ще з десяток сіл. По цивільній інфраструктурі терористи 47 разів вгатили з артилерії, завдали три авіаудари, тричі атакували з БПЛА.
Фіксуємо нові руйнування житлових будинків, комунальних мереж, але люди, на щастя, не постраждали", - йдеться в повідомленні.