Минулої доби окупанти майже 50 разів обстріляли прифронтові населені пункти Запорізької області, - ОВА

Російські окупанти не припиняють терор цивільного населення прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог лютує і нищить все живе в населених пунктах поблизу лінії фронту. Під удари потрапили Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське та ще з десяток сіл. По цивільній інфраструктурі терористи 47 разів вгатили з артилерії, завдали три авіаудари, тричі атакували з БПЛА.

Фіксуємо нові руйнування житлових будинків, комунальних мереж, але люди, на щастя, не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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