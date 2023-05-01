960 дітей зазнали поранень унаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 1 травня 2023 року більш ніж 1437 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 477 дітей загинули та понад 960 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора в телеграмі.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 453, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 89, Чернігівській - 69, Дніпропетровській - 67, Луганській – 66", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, 30 квітня внаслідок ракетних ударів ворога по м. Павлограду Дніпропетровської області постраждало 5 дітей віком від 12 до 16 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 477 дітей загинули та понад 955 зазнали поранень в Україні внаслідок збройної агресії РФ