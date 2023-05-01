Сирський про Бахмут: На окремих ділянках наші захисники контратакували. Ворог залишив деякі позиції. ФОТО

Противник кидає значні сили на захоплення Бахмуту та зазнає значних втрат. Взяти місто йому не вдається.

Про це заявив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на медійний майданчик Сил оборони Military Media Center.

Як зазначається, Сирський вчора працював на декількох напрямках в районах бойових дій. Оборонцям Бахмута, які відзначились у боях, командувач вручив нагороди та цінні подарунки.

Ситуацію на фронті генерал-полковник Олександр Сирський прокоментував так: "На Лиманському напрямку наші оборонці протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Спроби ворога захопити наші позиції не вдались. Противник зазнав втрат, нами були взяті в полон 10 ворожих солдат".

За словами Сирського, на Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Ворог провів численні атаки, намагаючись прорвати оборону наших позицій на декількох напрямках. Втім, завдяки стійкості та мужності захисників Фортеці, дії ворога зазнали невдачі.





"Щоб просунутись вперед ворог застосовує максимум зусиль та не рахується ні з чим. Попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається. Ситуація доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції".