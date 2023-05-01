Рашисти обстріляли 5 громад Сумщини, - ОВА
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Вночі та зранку ворог здійснив 6 обстрілів прикордоння Сумської області. Зазнали обстрілів Юнаківська, Миропільська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська територіальні громади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
По Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів (2 вибухи) та артилерії - 3 вибухи.
По Зноб-Новгородській громаді з території РФ здійснено 3 вибухи з міномету. В результаті обстрілу постраждав приватний будинок в смт Зноб-Новгородське.
У Миропільській громаді зафіксовано 4 вибухи з міномету.
По Юнаківській громаді з території РФ здійснено обстріл з міномету - 3 вибухи.
На Білопільську громаду зранку росіяни скинули 4 міни на територію громади.