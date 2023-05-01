Росіяни на своїй території та в окупованих районах України збудували одні з найрозгалуженіших систем оборонних споруд, - британська розвідка

З літа 2022 року на території Росії та в окупованих районах України збудовано одні з найрозгалуженіших систем військових оборонних споруд, небачені у світі за багато десятиліть.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, ці оборонні споруди розташовуються не лише поряд із нинішніми лініями фронту, а й глибоко вклинені в райони, які нині контролюються Росією.

На знімках видно, що Росія доклала особливих зусиль для зміцнення північного кордону окупованого Криму, зокрема за допомогою багаторівневої оборонної смуги біля села Медведівка. Росія також викопала сотні миль траншей на міжнародно визнаній російській території, зокрема в Бєлгородській та Курській областях.

"Захист свідчить про глибоке занепокоєння російського керівництва тим, що Україна може досягти великого прориву. Проте деякі роботи, ймовірно, були замовлені місцевими командирами та громадськими лідерами у спробі просувати офіційну версію про те, що Росії "загрожують" Україна та НАТО", - зазначають у Міноборони Британії.

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