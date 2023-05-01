На Бахмутському напрямку проти ЗСУ воює 25,6 тис. російських окупантів, - Череватий

У районі Бахмута ворог залучив до боїв десятки танків та 450 бронемашин.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На Бахмутському напрямку проти нас воює 25,6 тисячі особового складу, 65 танків, 450 бойових броньованих машин, 154 гармати, 56 реактивних систем залпового вогню. Це більше, ніж армія Чехії чи Угорщини", - розповів Череватий.

Він зазначив, що втрати окупантів у районі Бахмута складають приблизно 100 загиблих щодня.

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