Приватні інформаційні компанії в Росії пройшли відпрацювання чорних технологій,- нардеп

У Росії приватні інформаційні компанії створювалися ще до 2014 року, і спочатку фокусувалися на знищенні репутації російських лібералів, а згодом швидко перепрофілювалися і на Україну.

Про це в коментарі ЗМІ розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, пише УНІАН.

За його словами, приватні інформаційні компанії у Росії мають змішану систему.

"Ми маємо пам’ятати, що у Росії "медіа Пригожина" з’явилися ще до 2014 року. Інші були невеликими медіа-холдингами, які займалися саме брудними кампаніями із використанням чорних технологій. Безперечно, головний фокус у них був на знищенні репутації російських лібералів, правозахисників, але вони також фокусувалися і на Україні. Різні вкиди і фейки щодо того, що відбувається в Україні, вони якраз йшли завжди через нібито приватні медіа, а потім підхоплювалися вже державними", - розповів народний депутат.

Микита Потураєв пояснив, що це є ретельне відпрацювання самої технології приватних інформаційних компаній.

"Вони вчилися, як це робити, як до цього залучати, у тому числі, державні російські медіа, як легалізувати чи прямі міфи, чи спотворену інформацію, як її доводити не те, щоб до впливових, але хоч б до легальних західних медіа, щоб вона там з'являлася. Тому те, що зараз цього стає все більше, не повинно нас дивувати. Це така стара практика, яка якраз і вимагає того, щоб у тебе були так звані "помийки" для зливу брудної інформації", - додав він.

Народний депутат роз’яснив, що у рамках багаторівневої системи існування приватних інформаційних компаній спочатку інформація з’являлася на "напіванонімних, анонімних ресурсах", а згодом уже легалізувалася через офіційні ресурси.

"Вони (росіяни. - Ред.) зараз роблять це грубіше. Вони вдаються до абсолютно тупих провокаційних вкидань. Проте якщо ми беремо західну аудиторію, а не повністю зомбовану російську, то на Заході вони орієнтуються на співтовариство конспірологів, скептиків і т.д. І таким чином, воно доходить туди, починає анонсуватися та жити своїм життям. Тобто їм потрібно постійно намагатися вкинути якісь наративи, які викликають сумнів. Класичне визначення "не всё так однозначно". Це те, що вони зазвичай використовують: "ви не знаєте всієї правди - не всё так однозначно"", - зазначив він.

Микита Потураєв визнає, що останнім часом посилилася інформаційна робота Росії у країнах завдяки діяльності брудних інформаційних компаній.

"Вони на це і роблять ставку, використовуючи тактику: коли закидаєш інформаційний простір сотнями повідомлень, робиш так би мовити "кількість" – то вона іноді справді спрацьовує", - сказав він.

При цьому голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики відзначив роботу українських Кібервійськ та Центру протидії дезінформації.

"Я вважаю, що наші спеціалісти дуже добре відбивають атаки. Майже все, що росіяни роблять, більш ніж 90%, – дуже швидко потрапляє до зони нашого моніторингу. А далі ми діємо, відповідно, асиметрично: інформуємо професійні спільноти, через соціальні мережі розповсюджуємо нашу інформацію", - зазначив він.

Нардеп також поінформував, що після 24 лютого 2022 року в Україні активізувалася робота приватних військових, розвідувальних, інформаційних компаній.

"Цей напрям ще інституційно не розвинений, як на Заході, але до початку повномасштабного вторгнення Росії він уже працював. У нас є інформаційна розвідка "Інформ Напалм". Це не приватна, це громадянська ініціатива. Є ще дуже ефективна група "Мольфар". Тому ми маємо прототипи. Але не обов'язково, що Україна має піти за 100% шаблонами чи лекалами Заходу, бо такі ініціативи мають бути не стільки не приватними, а більше громадськими", - констатував він.