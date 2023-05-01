Система фільтрації фішингових сайтів несе загрози інформаційній безпеці, - опитування Інтернет-асоціації України

Система фільтрації фішингових сайтів несе загрози інформаційній безпеці України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування Інтернет Асоціації України.

"ІнАУ провела опитування щодо ризиків Системи фільтрації фішингових сайтів, яка була впроваджена Розпорядженням НЦУ від 30.01.2023 № 67/850. В опитуванні взяли участь 78 керівників підприємств, які представляють переважну більшість операторів електронних комунікацій серед членів ІнАУ", - йдеться в повідомленні.

Так, 62% опитаних операторів вважають, що впроваджена Розпорядженням Система блокування доменів несе загрози для інформаційної безпеки України;

Водночас 72% опитаних вважають, що використання "транзитного" сервера НКЦК РНБО для передачі провайдерам переліку фішингових сайтів, сформованих командою CSIRT НБУ, створює додаткові суттєві ризики.

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"З моменту оприлюднення Розпорядження ІнАУ пропонувала терміново змінити систему фільтрації. Згідно з експертизою Асоціації, централізована автоматична система має стратегічні технологічні вразливості, які ставлять під загрозу весь сегмент українського інтернету та створюють загрози національній безпеці. У військовий час такі вразливості дозволяють на суттєвий час заблокувати доступ до інтернету в зоні .ua. Транзитний сервер РНБО, на який передається інформація, є дублюванням функцій та знижує рівень захисту системи", - зазначили в Інтернет асоціації.

Раніше ІнАУ направила відповідним державним інституціям пропозиції постатейних змін до "Регламенту взаємодії сторін в процесі фільтрації фішингових доменів", які дозволять:



- виключити заподіяння шкоди інформаційній безпеці України системою фільтрації фішингових доменів;

- унеможливити незаконний збір і використання персональних даних користувачів;

- знизити ризики позасудового блокування сайтів, які не є фішинговими.

Раніше Інтернет асоціація України виступила проти рішення про фільтрацію "шахрайських сайтів", що може призвести до довільного блокування будь-яких ресурсів.

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