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Ватикан бере участь у мирній місії, щоб "покласти край конфлікту між Росією та Україною", - Папа Римський Франциск 

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Ватикан бере участь у мирній місії, щоб "покласти край конфлікту між Росією та Україною", - Папа Римський Франциск 
Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у мирній місії, щоб "спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Я готовий зробити все, що потрібно зробити. Зараз існує місія, але вона ще не є публічною. Коли вона стане публічною, я розкрию її…

Я думаю, що мир завжди досягається через відкриття каналів. Ви ніколи не зможете досягти миру через закриття... Це нелегко", - йдеться в повідомленні.

Папа Римський додав, що говорив про ситуацію в Україні з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

"Ми говорили про всі ці речі. Всі зацікавлені в тому, щоби йти до миру", – сказав він.

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
  • Stanislav Bryzhyk
    Ахах, з орбаном говорив, який умнічка. Забувся покликати до розмови ще пюрера лукашонку, *****, сіньдіньдіня і сільву ******. Клуб анонімних миротворців, мля, зібралися б у коло та й наярювали б одне одному до повного умиротворення.
    Війна завжди показує хто є хто в людському суспільстві. І нажаль, факт є факт: поуп - соска *****. Поупе, йди за корабліком.
  • растуди
    Він такий же римський, як я баляринський - воно латино-антиамерикано. Усьо, тут без варіантів на лікування, тільки вознесіння.
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