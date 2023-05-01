Минулої доби морпіхи знищили 10 окупантів і 2 міномети

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС у фейсбуці.

"Минулої доби особовим складом частин морської піхоти та іншими підрозділами ВМС ЗС України було знищено 10 окупантів та 2 мінометні розрахунки.

Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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