Екснардепа-втікача Волошина судитимуть за держзраду, йому загрожує 15 років в’язниці, - СБУ

Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на колишнього народного депутата Верховної ради України ІХ скликання Олега Волошина.

Упродовж 2020-2021 років він активно сприяв вищому військово-політичному керівництву РФ у проведенні масштабної підривної діяльності проти України. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, на підставі зібраних доказів, до суду скеровано обвинувальний акт за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

- ч. 1 ст. 125 (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження).

За даними контррозвідки СБУ, Волошин цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах країни-агресора.

Перебуваючи у лавах забороненої партії ОПЗЖ, він публічно поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі.

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Також у своїх численних дописах у соцмережах та виступах у телеефірах Волошин намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Крім того, він публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організації "л/днр".

Разом з цим, задокументовано факт заподіяння ним умисних тілесних ушкоджень іншому громадянину.

За даними СБУ, напередодні повномасштабного вторгнення фігурант втік з України до РФ, де наразі переховується від правосуддя.

У зв’язку з цим прокурори клопотатимуть про спеціальний судовий розгляд для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

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Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.