Новини • Війна

Екснардепа-втікача Волошина судитимуть за держзраду, йому загрожує 15 років в’язниці, - СБУ

5 07718
Екснардепа-втікача Волошина судитимуть за держзраду, йому загрожує 15 років в’язниці, - СБУ
Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на колишнього народного депутата Верховної ради України ІХ скликання Олега Волошина.

Упродовж 2020-2021 років він активно сприяв вищому військово-політичному керівництву РФ у проведенні масштабної підривної діяльності проти України. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, на підставі зібраних доказів, до суду скеровано обвинувальний акт за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

- ч. 1 ст. 125 (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження).

За даними контррозвідки СБУ, Волошин цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах країни-агресора.

Перебуваючи у лавах забороненої партії ОПЗЖ, він публічно поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада позбавила мандатів нардепів ОПЗЖ Волошина, Королевську та Солода

Також у своїх численних дописах у соцмережах та виступах у телеефірах Волошин намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Крім того, він публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організації "л/днр".

Разом з цим, задокументовано факт заподіяння ним умисних тілесних ушкоджень іншому громадянину.

За даними СБУ, напередодні повномасштабного вторгнення фігурант втік з України до РФ, де наразі переховується від правосуддя.

У зв’язку з цим прокурори клопотатимуть про спеціальний судовий розгляд для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Також читайте: Нардеп від ОПЗЖ Волошин написав заяву про складання мандата, - Стефанчук

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Tema9
    Девіз СБУ: "Відпустити, а потім судити.".
  • Амандрапапупа
    А воїна ЗСУ О. Погребиського і досі переслідує "судова" система України за цього агента мордору, покидька і зрадника волошина:
    «Продовжую ходити на судові засідання у справі, у якій Волошин звинувачує мене у нападі на себе»

    31.01.2023, 09:35 518
    Поки Олег Волошин перебуває за кордоном - судилище за його наклепом на депутата Київради з фракції «ЄС», воїна-десантника Олександра Погребиського досі триває

    Фото із сайту Євросолідарності

    Про це повідомив депутат Київради з фракції «ЄС», воїн-десантник Олександр Погребиський.

    «Народний депутат від опзж Олег Волошин складає свій мандат. А депутат Київради Погребиський свій мандат не складає, а продовжує виконувати свої обов'язки депутата та військовослужбовця. Але, як то кажуть, є нюанс», - зазначив він.

    «Я продовжую ходити на судові засідання у справі, у якій Волошин звинувачує мене у нападі на себе. Але сам нардеп перед початком війни покинув територію України», - розповів Погребиський.

    «На останньому засіданні у грудні до суду навіть не з'явився прокурор, який представляє державне обвинувачення», - додав він.

    Як відомо, 21 липня 2020 року Олександр Погребиський біля Верховної Ради став випадковим свідком інциденту, коли нардепа Волошина на знак протесту проти його антиукраїнських заяв з трибуни парламенту облили зеленкою.

    «З мого боку не було абсолютно жодних дій, у яких мене можна звинувачувати. Я вважаю, що це - абсолютно політичний тиск на мене як на опозиційного українського політика. Це є політичним тиском на політичну партію "Європейська Солідарність", зокрема - через ці судові справи», - пояснив тоді Погребиський.

    «Якби СБУ вчасно реагувала на антидержавні заклики народних депутатів, зокрема Волошина, коли він дозволяв собі з трибуни казати, що українська держава є не суверенною, то, можливо, ці люди, які так намагалися його виховати, не робили цих речей», - вважає Погребиський.

    «Мені, на відміну від представників влади чи проросійських політиків, нічого боятися. Я захищав і захищаю свою Батьківщину», - наголосив депутат від «Європейської Солідарності».

    За наклепом Волошина Олександра Погребиського затримали силовики. Печерський райсуд Києва відпустив його під особисті зобов'язання лідера «ЄС» Петра Порошенка та народних депутатів. Усі ці роки розгляд справи затягували через постійну неявку до суду Волошина та його представників.

    «Ця справа - це політичний тиск з боку представників ОПЗЖ. Партії, яка є не просто опозиційною в політичному плані для партії, яку я представляю - "Європейська Солідарність", а опозиційною для всієї держави загалом. Та риторика і ті тези представників цієї партії, народних депутатів і Волошина, є ворожими до державного суверенітету, незалежності нашої з вами держави. І, звісно, це політичний тиск на своїх політичних опонентів за допомогою заяв, ось такого притягнення до справ представників політичних опонентів», - заявив Погребиський після чергового зірваного засідання суду.
  • CrossFirenko
    Але справу проти Погребиського не закриють. Хоча він казав те саме, і активно боровся проти ОПЗЖ. Бо він патріот, а не "офісний".
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини