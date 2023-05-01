Російські окупанти, якби могли, запустили б більше ракет, - Ігнат

Цією ніччю ворожі літаки випустили, в середньому, по одній ракеті. Але могли б набагато більше.

Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер Повітряних Сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Було б більше, запускали б більше. Вони мають можливість випустити саме цю кількість, вони її й випускають. Ворог підступний і чекати від нього жесту доброї волі не варто. Варто готуватися, посилювати ППО, чекати на рішення щодо літаків F-16, які можуть протистояти цим видам загроз", - зазначив Ігнат.

Він зазначив, що росіяни вичерпали свій стратегічний запас ракет та не зможуть швидко відновлювати ресурси.

За словами Ігната, стратегічні бомбардувальники Росії 1 травня випустили загалом 18 ракет, але могли набагато більше, оскільки один Ту-95МС здатний переносити щонайменше вісім ракет.

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Він зазначив, що ворог бив по військових об'єктах та критичній інфраструктурі.

"Якби вони могли дозволити собі більше ракет, то запустили б більше. Потенційно, з огляду на кількість авіації. Для їхньої стратегічної авіації це свого роду тренування. Цього разу кожен літак по ракеті випустив приблизно", - додав Ігнат.