На окупованій Луганщині загарбники наполягають на кремації загиблих, - ОВА

Окупаційна влада рекомендувала ритуальним службам обмежити чисельність присутніх на похоронних процесіях до шести осіб. Таким чином вона намагається запобігти можливим проявам невдоволення серед населення.

Про це йдеться в повідомленні Луганської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом безповоротні втрати із примусово мобілізованих до армії РФ мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день. Щоб запобігти можливим проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендовано коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до шести осіб. Крім того, окупаційна влада наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню", - йдеться в повідомленні.

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