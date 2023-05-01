ПАР попередила Кремль, що арештує Путіна, якщо він прилетить на саміт БРІКС, - Sunday Times

Влада Південно-Африканської Республіки неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це пише Sunday Times.

За даними видання, влада ПАР намагається переконати Кремль відмовитися від ідеї візиту. Неназвані високопосадовці стверджують, що Преторія веде переговори з Москвою та пропонує Путіну взяти участь у саміті БРІКС за допомогою відеозв'язку. Якщо ж російський диктатор прилетить до ПАР, його доведеться заарештувати за рішенням Міжнародного кримінального суду в Гаазі за звинуваченням у воєнних злочинах в Україні.

"У нас немає варіанту не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати", - сказав представник уряду ПАР.

Sunday Times також повідомляє, що минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамафоса призначив спеціальний урядовий комітет, який має вивчити варіанти дій влади через видачу ордера на арешт Путіна.

За словами співрозмовника видання, цей комітет наразі не може знайти жодних варіантів, які б дозволили Путіну приїхати.

"Єдиний варіант, який у нас є, це участь Путіна в саміті за допомогою Teams або Zoom з Москви", - розповіло джерело.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у серпні цього року у столиці ПАР відбудеться саміт лідерів групи БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Згідно з ордером на арешт Володимира Путіна, виданим МКС в березні, Південна Африка як країна-учасниця Римського статуту повинна була б заарештувати російського президента, якщо він прибуде на саміт.

Путіна отримав запрошення на захід, але свою участь підтвердить ближче до дати заходу.

Раніше ПАР уже намагалася вийти з МКС. Це сталося у 2016 році після того, як тодішній президент Судану Омар аль-Башир відвідав країну для участі в саміті Африканського союзу. Преторія відмовилася заарештувати його, незважаючи на ордер МКС, виданий за ймовірні військові злочини. Спірне рішення про припинення членства в МКС було скасоване після вердикту конституційного суду, який постановив, що такий крок був би неконституційним.

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