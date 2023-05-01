У Польщі завершується будівництво електронного бар’єру на кордоні з Білоруссю

На кордоні з Білоруссю вже встановлено 206 км електронних шлагбаумів, тобто системи камер. залишилося обладнати лише 150 метрів, зазначила речниця прикордонної служби лейтенант Анна Міхальська.

Про це повідомляє польське видання PAP, інформує Цензор.НЕТ.

Міхальська запевнила, що перешкодою для встановлення обладнання є лише підтоплення на місцевості, в майбутньому це не має стати на заваді функціонування системи.

"Майже весь бар’єр, однак, вже діє і ми маємо повний запис того, що відбувається на кордоні. Звідти ми маємо велику кількість зафіксованих спроб нелегального перетину кордону" – заявила речниця.

За її словами, до встановлення бар'єра точна кількість спроб перетину кордону була невідома.

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Спочатку планувалося, що електронний бар’єр на кордоні побудують до кінця минулого року. Однак цей термін посунули далі через запізнення з постачанням тепловізійних камер.

Побудова електронного бар’єра стала відповіддю на посилення міграційного тиску з боку білоруського режиму у 2021 році.