Patriot та IRIS-T вже на бойовому чергуванні, але їх недостатньо, - Повітряні сили

Усі поставлені в Україну зенітно-ракетні комплекси несуть бойове чергування та захищають повітряний простір, але їх недостатньо, аби перекрити весь периметр.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо найменувань номенклатури озброєння, яке ми отримуємо від наших західних партнерів, то тут залишився лише SAMP/T та F-16, якщо говоримо про Повітряні сили. Але з іншого боку, тип озброєння, який ми отримуємо, він уже працює в Україні. Повірте, все західне озброєння, яке зараз є, тією чи іншою мірою працює на нашу перемогу. Я маю на увазі ті зенітно-ракетні комплекси, які ми отримуємо. Але їх недостатньо. Ми розуміємо, що говорити що IRIS-T та Patriot в Україні – це доволі гарні новини для нас, але все ж таки їх треба значно більше", - пояснив він.

Ігнат зауважив, що Україна - одна з найбільших країн у Європі, і за допомогою наявних на цей час систем не вдається перекрити всі напрямки: "Для України їх треба значно більше".

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