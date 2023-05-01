Новини • Війна

Ракетні удари по Павлоградському району: кількість постраждалих зросла до 34, з них 5 дітей. Дві жінки у реанімації

19 80029
Ракетні удари по Павлоградському району: кількість постраждалих зросла до 34, з них 5 дітей. Дві жінки у реанімації
Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів по Павлограду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже 34 постраждалих через ракетний удар по Павлоградському району. З них п’ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці - лише 8 років. У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки, 45 та 55 років, в реанімації. Решта лікуються амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

"Рашистські виродки знову воюють з мирними людьми…", - зауважив очільник регіону. 

Також читайте: Нацполіція про ракетні удари по Павлограду: Ворог атакував територію промпідприємства, пожежу локалізували. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Валентина Саюн 3d182c14
    Тяжко читати про таке. Мирна Україна в ранах.
  • Luca Ima
    Китайці за 5 років будують 500 таких нових. Бо там влада не смокче бабло як зелена шобла.
  • Luca Ima
    Тому що підприємства ВПК давно сдід було евакуювати у зони щільної ППО, під землю, за кордон. Замість цього випустили Арестовича, який вішає локшину про конртнаступ трьома сотнями танків.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини