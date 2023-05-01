Ракетні удари по Павлоградському району: кількість постраждалих зросла до 34, з них 5 дітей. Дві жінки у реанімації
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Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів по Павлограду на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже 34 постраждалих через ракетний удар по Павлоградському району. З них п’ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці - лише 8 років. У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки, 45 та 55 років, в реанімації. Решта лікуються амбулаторно", - йдеться у повідомленні.
"Рашистські виродки знову воюють з мирними людьми…", - зауважив очільник регіону.