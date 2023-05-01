За добу Сили оборони на Бахмутському напрямку знищили 80 окупантів, 95 загарбників поранено, - Череватий

Українські захисники продовжують бої в Бахмуті, тривають позиційні бої.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Там (у Бахмуті. - Ред.) іде позиційна війна і час від часу в міській забудові йдуть бої. Це найважчий з видів бою. Іноді ворог має певний успіх після того як вдаривши великими силами артилерійськими, знищивши інфраструктуру, може пройти. Але ми відповідно завдавши по ньому вогневе ураження, контратакуємо і часто відвойовуємо свої позиції. Тобто йде така позиційна війна, але незважаючи на всі потужні залучення сил ворога, йому не вдається найголовніше - повністю захопити місто", - зазначив він.

За словами Череватого, ПВК "Вагнер" ведуть бойові дії в місті.

"Вся ось ця медійна активність Пригожина останнім часом спрямована на те, щоб максимально привернути до себе увагу. Тому що їх посадили на загальну норму, як і всі підрозділи агресора. Раніше вони мали більш потужну підтримку від попереднього керівництва їхньою "операцією". Зважаючи на величезні втрати, тільки за цю добу ворог втратив 80 окупантів знищеними, 95 пораненими на нашому напрямку. Він змушений шукати шляхи поповнення та виправдовувати невиконані зобов'язання, зокрема щодо взяття Бахмуту", - додав він.

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