У Дніпропетровській та Херсонській областях через обстріли значні пошкодження енергоінфраструктури , - Міненерго

Через обстріли окупантів станом на 1 травня є значні пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській та Херсонській областях. Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

"Увечері 30 квітня та в ніч на 1 травня ворог завдав чергового масованого удару по Україні. Пошкоджень об’єктів, що генерують електроенергію, не зафіксовано. Однак є суттєві пошкодження розподільних мереж. Як наслідок, знеструмлено частину споживачів м. Дніпра та області. Також ускладнилась ситуація з електропостачанням на Херсонщині - через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7, 1 тисячі - в області", - йдеться в повідомленні.

У Міненерго зазначили, що повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб.

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