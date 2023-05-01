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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ракетоносії, - ВМС ЗСУ

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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ракетоносії, - ВМС ЗСУ
Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі вісім кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до восьми ракет.

Про це  повідомили ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.  

Станом на 10:30 01.05.2023:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;
  • в Азовському морі – 2 ворожі кораблі;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 4 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ракетоносії, - ВМС ЗСУ 01

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