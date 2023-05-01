У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ракетоносії, - ВМС ЗСУ

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі вісім кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до восьми ракет.