У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ракетоносії, - ВМС ЗСУ
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Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі вісім кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до восьми ракет.
Про це повідомили ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 10:30 01.05.2023:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;
- в Азовському морі – 2 ворожі кораблі;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 4 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.