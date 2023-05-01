Потяг з нафтопродуктами зійшов з рейок у Брянській області РФ. Попередньо, залізничне полотно підірвали, - Baza. ВІДЕО+ФОТО
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У Брянській області РФ зійшов з рейок потяг з нафтопродуктами.
Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.
За даними каналу, потяг з 60 вагонами, завантажений нафтопродуктами та пиломатеріалами, зайшов з рейок на перегоні Рассуха-Унеча.
Попередньо, незадовго до цього стався підрив залізниці.
"7-8 вагонів зараз лежать на боці. Сталася пожежа. На місці перебувають екстрені служби", - додали у Baza.