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Потяг з нафтопродуктами зійшов з рейок у Брянській області РФ. Попередньо, залізничне полотно підірвали, - Baza. ВІДЕО+ФОТО

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У Брянській області РФ зійшов з рейок потяг з нафтопродуктами.

Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

За даними каналу, потяг з 60 вагонами, завантажений нафтопродуктами та пиломатеріалами, зайшов з рейок на перегоні Рассуха-Унеча. 

Попередньо, незадовго до цього стався підрив залізниці.

"7-8 вагонів зараз лежать на боці. Сталася пожежа. На місці перебувають екстрені служби", - додали у Baza.

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Потяг з нафтопродуктами зійшов з рейок у Брянській області РФ. Попередньо, залізничне полотно підірвали, - Baza 01

Топ коментарі

  • Pawlo Kit
    Як приємно
  • AbOriginal_UA
    Брянским партизанам в лес дошла инфа, что фашисты опять развязали войну...
  • Maria Maria 65dbce59
    мені подобається як воно горить ! паліть тих сук
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