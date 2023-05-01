Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Нової Зеландії Гіпкінсом: Подякував за підготовку наших військових

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нової Зеландії Крісом Гіпкінсом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Подякував за участь Нової Зеландії у підготовці наших військових. Розраховуємо на її продовження, а також на подальшу співпрацю в обороні та гуманітарці. Обговорили необхідність подальшої консолідації країн Тихоокеанського регіону щодо підтримки України", - йдеться у повідомленні.

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