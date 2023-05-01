Російські війська двічі обстріляли з артилерії та мінометів прикордоння Чернігівської та Сумської областей, - ОК "Північ"

Станом на 11:00 1 травня російські війська двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ОК "Північ"



"З 05:43 до 07:20 зафіксовано 17 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії в районі н.п. Грем'яч. Внаслідок обстрілу сталося займання старої будівлі церкви (не експлуатувалася). Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.



З 10:15 до 10:20 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, по н.п. Ходіне. Про втрати серед місцевого населення та враження інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

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