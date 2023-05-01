Імена загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Умані. ПЕРЕЛІК

У мережі опублікували імена загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Умані вночі 28 квітня.

Про це у Facebook повідомив волонтер Алекс Дайрабеков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, перелік зібрано виключно на основі даних з відкритих джерел, наразі він у процесі верифікації.

Було ідентифіковано 22 з 23 загиблих внаслідок ракетного удару:

Яна Левченко, 21 рік;

Ярослав Павленко та його дружина Світлана Павленко (Савранська), які загинули на 6 поверсі;

Роман Тройчук, його донька Уляна Тройчук (8 років), дружина Антоніна та мати;

Софія Шульга (11 років), та її брат Кирило Писарєв (16 років);

Олексій Лисак (15 років), його бабуся Любов Барченко, його мама Ірина Барченко та сестра Аліна Барченко (10 років), тітка Наталія Барченко (39 років), вони загинули на 9 поверсі;

Володимир Макаровський;

Альона Одайська (28 років) та її син Іван Одайський (1,5 роки);

Інна Корінна та її мама Світлана Корінна (59 років);

Василь Кравчук (69 років) та його син Андрій Кравчук (31 рік);

Наталія Ремез (63 роки).

Також внаслідок обстрілу поранено двох осіб Олександра та Юлію.

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