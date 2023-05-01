Імена загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Умані. ПЕРЕЛІК
Про це у Facebook повідомив волонтер Алекс Дайрабеков, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, перелік зібрано виключно на основі даних з відкритих джерел, наразі він у процесі верифікації.
Було ідентифіковано 22 з 23 загиблих внаслідок ракетного удару:
Яна Левченко, 21 рік;
Ярослав Павленко та його дружина Світлана Павленко (Савранська), які загинули на 6 поверсі;
Роман Тройчук, його донька Уляна Тройчук (8 років), дружина Антоніна та мати;
Софія Шульга (11 років), та її брат Кирило Писарєв (16 років);
Олексій Лисак (15 років), його бабуся Любов Барченко, його мама Ірина Барченко та сестра Аліна Барченко (10 років), тітка Наталія Барченко (39 років), вони загинули на 9 поверсі;
Володимир Макаровський;
Альона Одайська (28 років) та її син Іван Одайський (1,5 роки);
Інна Корінна та її мама Світлана Корінна (59 років);
Василь Кравчук (69 років) та його син Андрій Кравчук (31 рік);
Наталія Ремез (63 роки).
Також внаслідок обстрілу поранено двох осіб Олександра та Юлію.