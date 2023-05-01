Сьогодні на Київщині тестуватимуть систему оповіщення. Планується декілька включень сирен, - ОВА

У Київській області 1 травня проведуть тестування системного оповіщення.

Про це в телеграмі повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Контрольна технічна перевірка спрацювання діючих електромеханічних сирен проводитиметься 1 травня.

Мета — протестувати програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Планується декілька включень звукових сирен у проміжку 15:00—15:20.

Просимо жителів Київщини зберігати спокій — роботи планові", - повідомили в ОВА.

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