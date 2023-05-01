Заступнику директора нацпарку на Херсонщині, який передав військовим РФ катери та інше державне майно, повідомлено про підозру, - ДБР

Заступник директора з перших днів окупації перейшов на бік ворога та передав загарбникам катери нацпарку. Їх окупанти використовували для ля патрулювання Дніпра та контролю Антонівського мосту.

Про це йдеться в повідомленні ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік з перших днів тимчасової окупації Херсонської області перейшов на бік ворога та всіляко став допомагати становленню загарбницького режиму. Він відразу віддав окупантам майно нацпарку, зокрема два катери загальною вартістю майже два мільйони гривень. Військовослужбовці РФ нанесли на маломірний флот свою символіку та використовували для патрулювання Дніпра та контролю Антонівського мосту", - йдеться в повідомленні.

Також чоловік брав активну участь у створенні так званого "Департамента екологии и природных ресурсов Херсонской области". Він готував нормативні документи фейкової установи, створював штатну структуру, агітував херсонців йти працювати до "департаменту".

Встановлено, що заступник директора активно співпрацював та виконував накази колишнього "міністра зв'язку ДНР" Віктора Яценка та "вице-губернатора Херсонской области" Губарєвої.

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Наразі фігурант переховується на тимчасово окупованій частині Херсонщині разом зі своїми господарями.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику директора Національного природного парку "Нижньодніпровський", який передав окупантам передав майно Нацпарку.

🔹 Напередодні війни відносно заступника директора Нацпарку до суду був направлений обвинувальний акт стосовно незабезпечення охорони водних ресурсів, внаслідок чого в Дніпрі було незаконно виловлено понад 157 тонн риби. Це спричинило збитки державі на суму понад 62 млн грн.