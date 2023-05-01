Росіяни вивозять цінні речі з Криму напередодні наступу ЗСУ, - ОК "Південь"

Росіяни намагаються залишити Крим і вивозять звідти цінності напередодні контрнаступу Збройних Сил України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"У публічний простір потрапляють повідомлення, що між Кримом та РФ курсують урядові літаки росіян. Вони вже зараз вивозять те, що може становити цінність, щоб воно не потрапило до рук Сил оборони України та наших спецслужб", – зазначила вона.

Гуменюк додала, що на автомобільних виїздах із Криму на територію РФ вже спостерігаються скупчення автомобілів, росіяни вивозять свої сім'ї, а також намагаються виїхати з півострова. Дехто, за її словами, навіть спеціально просить перевести на службу на територію Росії, щоб мати "формальний" привід покинути півострів.

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