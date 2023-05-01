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Росіяни вивозять цінні речі з Криму напередодні наступу ЗСУ, - ОК "Південь"

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Росіяни вивозять цінні речі з Криму напередодні наступу ЗСУ, - ОК "Південь"
Росіяни намагаються залишити Крим і вивозять звідти цінності напередодні контрнаступу Збройних Сил України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"У публічний простір потрапляють повідомлення, що між Кримом та РФ курсують урядові літаки росіян. Вони вже зараз вивозять те, що може становити цінність, щоб воно не потрапило до рук Сил оборони України та наших спецслужб", – зазначила вона.

Гуменюк додала, що на автомобільних виїздах із Криму на територію РФ вже спостерігаються скупчення автомобілів, росіяни вивозять свої сім'ї, а також намагаються виїхати з півострова. Дехто, за її словами, навіть спеціально просить перевести на службу на територію Росії, щоб мати "формальний" привід покинути півострів.

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Топ коментарі

  • Kare Resa
    Поздно спохватись. Надо было поменьше слушать Путина и его банду. Уже времени для эвакуации нет. ВСУ скоро начнет защищать Крым от всех любящих русский мир. Поэтому кидайте барахло и бегите
  • Олег Гнатенко
    Навіть не знаю, що ж ми робитимемо при деокупації Криму? Жодного унітазу, жодної пральної машини, навіть собачі будки вивезуть! Жах.
    А якщо серйозно, нам негайно потрібен закон про зняття строків давності за розкрадання культурного/державного майна, тощо.... Щоб через 40-60+ років ми не спостерігали, як на різних світових аукціонах вільно продаватимуть наше культурне надбання звороване з музеїв на окупованих територіях.
  • Alex_Dimitrov
    Та не унитазы и стиралки они вывозят, а прежде всего картины, статуи, произведения исскуства, музеи грабят, драгоценности вывозят, ювелирку, золото. Ровно так же, как когда-то гитлеровцы делали. И ровно также много лет после этой войны их будут ловить и пытаться возвращать. А много будет обнаруживаться в частных коллекциях по всему миру... Жалкие мародеры...
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