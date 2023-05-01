У парламенті Великої Британії пропонують "економічний Рамштайн", щоб "задушити військову машину Путіна"

Депутатка парламенту Великої Британії від Консервативної партії Алісія Кернс запропонувала ідею "економічного Рамштайну" проти російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Голова комітету в закордонних справах Палати громад відреагувала на оприлюднені головним економістом Інституту міжнародних фінансів (IIF) Робіном Бруксом дані, які вказують, що запровадженні проти РФ санкції не мали такого великого впливу на економіку держави-агресора, як очікували західні країни.

"Ця дуже детальна інформація ще більше підтверджує необхідність "економічного Рамштайну" для тих, хто бореться за свободу України. Очевидно, що ми не змогли адекватно фінансово задушити військову машину Путіна, і ми повинні позбавити його можливості фінансувати напади на цивільне населення", - зазначила Кернс.

Парламентарка наголосила, що зробити це можливо, лише якщо мобілізуватися як уряди, щоб координувати економічні та військові дії.

Також читайте: Велика Британія хоче закупити для України ракети дальністю польоту до 300 км