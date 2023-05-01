Загарбники готуються до евакуації на окупованих територіях Запорізької області, - Центр нацспротиву
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Окупаційні адміністрації Запорізької області підготували плани на евакуацію.
Про це йдеться в повідомленні Центру національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними підпілля, в тимчасово окупованих районах Запорізької області, окупаційні адміністрації підготували плани на евакуацію працівників та їх сімей.
Також поширено вказівки щодо знищення документів та техніки", - йдеться в повідомленні.