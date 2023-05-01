Росіяни вишукують логістичні маршрути й центри, - ОК "Південь" про ракетну атаку на Україну

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські війська зосереджують свої зусилля на різних областях України та намагаються використовувати потенціал із повітря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Росіяни намагаються вишукувати логістичні маршрути й логістичні центри. Але енергетику вони не залишили. У пропагандистських пабліках знову підійнявся плач про те, що під час атаки в Україні не вимикалося світло", - зазначила речниця.

За її словами, в окупантів є деякі запаси Х-555 та Х-101, які вони застосовують зі стратегічної авіації.

"Те, що вони використовують не 40 - 90, як при попередніх атаках, а вже 10 - 20 ракет, свідчить про те, що потенціал вже не такий потужний, але він ще є", - додала вона.

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