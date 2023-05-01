У Житомирській області в ніч проти 1 травня було влучання біля промислового об’єкта, - ОВА

Наприкінці повітряної тривоги зранку у Житомирській області пролунав вибух.

Про це повідомив "Громадському" речник Житомирської обласної військової адміністрації Максим Стрілецький, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, вибухнув дрон-камікадзе, однак в ОВА цю інформацію ще не підтвердили.

"Так, дійсно було влучання. Що саме влучило - з'ясовують експерти. Влучили поряд з промисловим об'єктом", - прокоментував речник.

Нагадаємо, вночі 1 травня російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Сили ППО знищила 15 крилатих ракет із 18, запущених росіянами по Україні.

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