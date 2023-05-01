Ситуація з проходженням весняного водопілля стабілізувалася, - "Укргідроенерго"

Станом на 1 травня ситуація з проходженням весняного водопілля стабілізувалася.

Про це повідомляє "Укргідроенерго" у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Друга хвиля паводка у столиці, як і попереджали метеорологи, слабша за першу. На сьогодні рівень води в річці Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 296 см. Після двох днів незначного підйому рівень водопілля стабілізувався. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, утримується підтоплення заплавних територій, понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

"Гідроелектростанції продовжують здійснювати пропуск повені через гідроагрегати і через затвори водозливної греблі та забезпечувати енергетичну систему України необхідними потужностями", – додали в "Укргідроенерго".

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