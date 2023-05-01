Україна вкотре звернулася до Росії та МКЧХ з вимогою відкрити гуманітарні коридори з окупованих територій, - Мінреінтеграції

Мінреінтеграції звернулось до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори для охочих виїхати з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що минулого тижня росіяни прийняли свій черговий указ, спрямований на подальше обмеження прав українців на тимчасово окупованих територіях. Вони хочуть, щоб українці або стали росіянами, або виїхали з тимчасово окупованих територій.

"По-перше, перетворити українців на росіян неможливо. Примусова паспортизація або репресії не допоможуть. По-друге, хто сказав, що росіяни будуть довго жити на тимчасово окупованих територіях? Але, якщо вони хочуть депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські паспорти, то немає проблем", - написала Верещук.

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Вона зауважила, що росіяни самі не випускають українців з ТОТ на підконтрольну територію, в порушення міжнародного права та всупереч елементарним гуманітарним міркуванням.

"Тому, сьогодні Мінреінтеграції вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори. Для того, щоб українці з ТОТ могли виїхати на підконтрольну уряду України територію", - заявила Верещук.