Резніков про контрнаступ: Ми виходимо на "фінішну пряму", коли можна сказати "все готово"

Підготовка до контрнаступу на фінішній прямій, коли можна сказати, що все необхідне вже готово

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Я не просто сподіваюсь, я вірю в нього. Я переконаний, що багато що зроблено для того, щоб він (контрнаступ. - Ред.) був вдалий. Бо якщо не буде впевненості у наших генералів, у нашого Генштабу: від главкома до командуючих АТО ОСУ, відповідних командувачів видів родів, звісно, нема сенсу йти. Все має бути сплановано, продумано", - сказав очільник Міноборони.

Резніков назвав три ключових фактори для вдалого контрнаступу: наявність озброєння, підготовлені й навчені захисники, які знають свій план, і забезпечення наступу всіма необхідними речами.

"На сьогодні ми виходимо на оту "фінішну пряму", коли можна сказати "так, все готово", а далі вже за рішенням і розумінням ситуації на полі бою, генеральному штабу, главкому і його команді буде зрозуміло як, де і коли", - підсумував він.

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