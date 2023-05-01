Резніков про контрнаступ: Ми виходимо на "фінішну пряму", коли можна сказати "все готово"
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.
"Я не просто сподіваюсь, я вірю в нього. Я переконаний, що багато що зроблено для того, щоб він (контрнаступ. - Ред.) був вдалий. Бо якщо не буде впевненості у наших генералів, у нашого Генштабу: від главкома до командуючих АТО ОСУ, відповідних командувачів видів родів, звісно, нема сенсу йти. Все має бути сплановано, продумано", - сказав очільник Міноборони.
Резніков назвав три ключових фактори для вдалого контрнаступу: наявність озброєння, підготовлені й навчені захисники, які знають свій план, і забезпечення наступу всіма необхідними речами.
"На сьогодні ми виходимо на оту "фінішну пряму", коли можна сказати "так, все готово", а далі вже за рішенням і розумінням ситуації на полі бою, генеральному штабу, главкому і його команді буде зрозуміло як, де і коли", - підсумував він.