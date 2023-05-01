Ще одна громада УПЦ (МП) Хмельниччини переходить до ПЦУ

30 квітня у селі Хролин Шепетівського району відбулись збори релігійної громади церкви Святого апостола і євангеліста Іоана Богослова.

Про це повідомив благочинний Шепетівського округу Хмельницької єпархії ПЦУ Василь Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Парафіяни, які зібрались на збори одноголосно проголосували за зміну підпорядкування від УПЦ (МП) до ПЦУ. Настоятель не підтримав громаду і не з'явився на збори", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, діяльність УПЦ МП вже заборонена у Рівненській, Хмельницькій, Волинській, Львівській областях та деяких громадах Черкащини. 27 квітня діяльність УПЦ МП заборонили у Житомирській області. А у Чернівцях УПЦ МП позбавили права користування землями.

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