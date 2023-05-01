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Ядерна зброя РФ під сумнівом, останнє випробування було в 1998 році, - Резніков

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Ядерна зброя РФ під сумнівом, останнє випробування було в 1998 році, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков сумнівається у стані російської ядерної зброї, оскільки останнє випробування проводилося 1998 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, ядерна загроза з боку РФ має для нього сумнівні ознаки. Він зазначив, що навіть та ядерна зброя та носії, які Україна віддала росіянам у 1990-х роках, стала непридатною у 1997 році.

"Далі вони могли зробити апгрейд та продовжити його, але формально термін придатності минув ще тоді. Плюс виробником багатьох комплектуючих були українські заводи, ми їм вже не допомагаємо", - пояснив Резніков.

Міністр заявив, що останнє випробування ядерної зброї Росія робила 1998 року на полігоні в Казахстані.

"Тому ми не знаємо, чи дієве воно і взагалі, чи спрацює воно", - сказав очільник Міноборони.

Він нагадав, що в день приїзду до Києва президента США Джо Байдена в Росії було заплановано випробування нової ракети, щоб залякати світ ядерною зброєю, яка провалилася, а диктатор Володимир Путін був змушений змінити свою промову перед Федеральними зборами.

"Вона зламалася і не спрацювала, Путіну навіть довелося змінювати текст виступу. Я б не перебільшував їхні можливості", - підсумував Резніков.

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