На Запорізькій АЕС відбулася восьма ротація експертів МАГАТЕ

27 квітня 2023 року відбулася чергова ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яка окупована російськими військовими.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри постійну присутність експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, російські окупанти своїми діями завдають значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці на атомній станції, яка за період окупації суттєво деградувала. У цьому особисто міг переконатися Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час свого візиту на ЗАЕС, який відбувся місяць тому", - йдеться в повідомленні.

В інспекції зазначили, що постійні моніторингові місії МАГАТЕ також діють на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській АЕС, а також на Чорнобильській АЕС, яка перебуває на етапі виведення з експлуатації. Розташування місій Агентства на всіх українських АЕС відбулося у відповідь на офіційний запит України.

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Експерти МАГАТЕ на українських АЕС здійснюють моніторинг ситуації та документують впливи війни на стан ядерної та радіаційної безпеки, надають технічні консультації українським фахівцям, вивчають пріоритетні потреби на ядерних об’єктах для подальшого надання технічної допомоги.