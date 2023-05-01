ПВК "Вагнер" - головна ударна сила, яка штурмує українські позиції в Бахмуті, - Череватий

ПВК "Вагнер" залишається головною ударною силою Росії у Бахмуті, але через великі втрати вона посилена іншими підрозділами.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Терористична організація ПВК "Вагнер" залишається головною ударною силою, яка штурмує українські позиції в Бахмуті. Але через великі втрати вона посилена повітряно-десантними підрозділами. Крім того, ворог залучає снайперів зі спеціальних контртерористичних служб, щоб максимально вражати наші позиції", - сказав речник.

За його словами, ворог збирає всі наявні можливості, щоб завдати українським захисникам максимальної шкоди та захопити місто. Проте завдяки потужній обороні українців окупанти 9 місяців не можуть узяти місто, констатував Череватий.

Він зауважив, що завдяки успішній оборонній операції ЗСУ досягається головна мета - максимально знищується військовий потенціал ворога.

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Водночас Череватий констатував, що у ворога "зменшились можливості, але не так, як нам би хотілось".