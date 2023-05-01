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Російських студентів хочуть змусити працювати на військових заводах

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Російських студентів хочуть змусити працювати на військових заводах
У Росії хочуть повернути радянську систему, згідно з якою випускники ВНЗ та коледжів мають три роки працювати не там, де їм хочеться, а за розподілом.

Про це пише російський Telegram-канал "ЧТД", передає Цензор.НЕТ.

Такий законопроєкт до Держдуми внесла Держрада Татарстану.

"За рахунок молодої робочої сили депутати хочуть поповнити кадри підприємств ОПК - очевидно, щоби виробляти ще більше зброї і далі воювати з Україною. Зараз там не вистачає близько 5,5 тисячі працівників.

Причому надіслати випускника можуть до іншого регіону (а не за місцем проживання), за відмову від працевлаштування він буде зобов'язаний відшкодувати державі вартість навчання. Винятки зроблять лише для інвалідів", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Відмовлятись не будуть бо отримають бронь від призову.
  • Yurka Gagarin
    ничего не выйдет у них,,базу они угробили и нет толковой молодёжи.зато менеджеров разных мастей дохера.,а с токарями и фрезерани проблема,я даже не говорю о расточниках,это белая кость,,,я в начале 2000 был у товарища в гостях на заводе полёт в омске--там ковырялись 70 летние деды тогда уже ...нужно просто их уже дожать,санкций должно быть больше .
  • Деніс Войцеховський
    Сильніше за всіх русню знищувала сама русня.
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