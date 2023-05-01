Вирок суду щодо екснардепа-зрадника Киви очікуємо цього року, - ДБР

У Державному бюро розслідувань (ДБР) очікують, що суд цього року ухвалить вирок щодо колишнього народного депутата Іллі Киви, якого звинувачують у державній зраді.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила речниця ДБР Тетяна Сапьян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Загалом щодо державної зради та кримінальних проваджень, де фігурують нардепи, я можу сказати, що щодо Рената Кузьміна ще зараз триває досудове розслідування. По Іллі Киві - обвинувальний акт уже у суді, тривають судові засідання, і ми очікуємо цього року отримати вирок суду", - заявила Сапьян.

Коментуючи справу щодо ексдепутата Олега Волошина, речниця ДБР зазначила, що його оголошено в розшук. Сапьян припустила, що колишній нардеп перебуває на території Білорусі.

"Але хочу сказати, що точного, офіційного підтвердження цьому у ДБР немає, і як тільки буде можливість його затримати, то для того, щоб це можна було зробити, обов’язково докладуться усі юридичні можливості", - наголосила вона.

Сапьян додала, що ті люди в Україні, які мають російське громадянство або підозрюються у можливій співпраці з Росією, постійно перевіряються.

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"Щомісяця орієнтовно близько 1700 громадян перевіряються на можливу співпрацю з РФ", - поінформувала речниця ДБР.