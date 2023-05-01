Уряд Болгарії ігнорує санкції ЄС проти РФ: Генпрокуратура країни розпочала перевірку

Генеральна прокуратура Болгарії оголосила про перевірку дій уряду країни у зв’язку з виконанням ним санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Euractiv.

"Прокуратура вимагає від Ради міністрів (уряду. - Ред.) і всіх міністерств і відомств, які беруть участь у Координаційній групі (з питань російських санкцій. - Ред.), надати інформацію про конкретні заходи, дії та акти, видані у зв'язку з накладеними санкціями", - повідомили у генпрокуратурі.

У Болгарії за запровадження санкцій відповідає Національне агентство з питань доходів. На початку цього року стало відомо, що за останні вісім років агентство не видало жодного санкційного розпорядження.

Водночас, за даними на 2019 рік, в Болгарії майже 300 тисяч російських фізичних осіб володіють понад 500 тисячами об'єктів нерухомості. Хоча податкове відомство й визнає, що повинно застосовувати правила ЄС щодо санкцій, поки цього не робить.

Як зазначає Euractiv, раніше болгарський депутат від партії ГЕРБ Делян Добрев заявив, що через один із банків у Болгарії відмиваються "мільйони" російських олігархів. Пізніше прокуратура оголосила, що доручила Державному агентству національної безпеки розслідувати цю справу.

Болгарія в останні роки потерпає від політичної нестабільності через неможливість політичних партій сформувати коаліцію. У цих умовах влада зосереджується в руках відомого проросійськими поглядами президента Румена Радєва, який має повноваження призначати тимчасові уряди.

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