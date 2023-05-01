Із західних танків в Україні вже є "Леопарди" і "Челленджери", - Резніков

На озброєння в Україні вже стали надані західними партнерами танки "Леопард" та "Челленджер", а також низка видів бойових броньованих машин.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю, яке транслювалося в телемарафоні "Єдині новини".

"Точно є "Леопарди" і точно є "Челленджери". Вони вже є. Мало того, вони не просто є, а наші екіпажі пройшли відповідні навчання, підготовку. Мав честь бути в підрозділах і спілкуватись із нашими хлопцями, які пройшли це навчання, навіть мав честь покерувати цією технікою з дозволу екіпажу. Вони всі задоволені", - зазначив Резніков.

За його словами, ці танки – важкі машини, але легкі в управлінні.

Також міністр зауважив, що на озброєння стали не тільки танки, а на підкріплення цих підрозділів надійшли бойові машини "Бредлі", "Мардери", "Страйкери" і легша техніка, як "Хамві" (HMMWV), "Кугуари", канадські "Рошелі" та інші.

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"Розкажу таку історію, коли спитав хлопців, які опанували "Челенджери", це наші десантники героїчні. Кажу: "Хлопці, як?". Вони кажуть: "Клас". Кажу: "А можете порівняти, можливо, "Жигулі" і "Мерседес", це така різниця?" Така коротенька пауза: "Ні, пане міністре, це навіть не "Мерседес" - це "Роллс-ройс", - поділився Резніков.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники по Альянсу та країни-партнери в межах Контактної групи з оборони України під егідою США виконали вже понад 98% зобов’язань щодо постачання Україні бойової техніки та обладнання.

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