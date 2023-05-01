Для розбирання завалів знищеної росіянами будівлі в Авдіївці необхідна спецтехніка.

Про це Суспільному повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ.

30 квітня російські загарбники вкотре обстріляли Авдіївку - влучили у нежитлову будівлю. Під завалами опинився електрик комунальної служби, 1962 року народження.

"За висотою будівля триповерхова, а насправді одноповерхова бетонна", - сказав Барабаш.

Крім комунальників завали розбирають й небайдужі люди.

"Все що могли - розібрали. Далі - без спецтехніки немає змоги", - зазначив начальник МВА.

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Також Барабаш зазначив, що з 28 квітня під завалами багатоквартирного будинку перебуває одна жінка. "З п'ятниці під завалами залишається ще одна жінка. Російські військові влучили у п'ятиповерховий будинок. Жінка була у підвалі", — повідомив керівник громади.