Росіяни вночі намагалися атакувати на Донбасі, втратили більше роти окупантів на таврійському напрямку, - Тарнавський

На таврійському напрямку протягом ночі зафіксовано 162 обстріли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для нанесення ударів по позиціях наших військ.



Протягом минулої ночі ворог 9 разів атакував наші позиції. Успіху не мав – відійшов. Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для коригування вогню артилерії противник використовує БпЛА.

"Загалом, на таврійському напрямку протягом ночі зафіксовано 162 обстріли. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом ночі виконали 232 вогневих завдання. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти", - підсумував Тарнавський.

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