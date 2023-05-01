В окупованому Маріуполі починають працювати "призовні комісії" рашистів

У тимчасово окупованому Маріуполі почали роботу "призовні комісії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Наказ про створення таких "комісій" підписав ватажок "ДНР" Денис Пушилін. Документ вже розміщено на "офіційних" каналах окупаційної адміністрації.

У міськраді нагадали, що до серпня в Маріуполі триватиме "призов" чоловіків 1996-2005 років народження. При цьому так звані "місцеві адміністрації" мають шукати громадян, які не виконують "військові зобов’язання". Їм погрожують кримінальною відповідальністю.

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