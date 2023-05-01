Ексдиректора одного з комунальних підприємств Миколаєва судитимуть за держзраду: передавав окупантам данні про ЗСУ та правоохоронців, - прокуратура

Колишній директор одного з комунальних підприємств Миколаєва добровільно погодився співпрацювати з окупантами. Він "зливав" російським загарбникам данні про ЗСУ та правоохоронців Миколаївщини

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідством встановлено, що директор комунального підприємства сприяв діяльності окупаційних військ РФ, що розташовані на території тимчасово окупованого м. Херсона, співпрацював із представниками спецслужб РФ та за їх завданням вчиняв дії, направлені на заподіяння шкоди державній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник передав окупантам загиблих військовослужбовців ЗС України, персональні дані та контактні номери мобільних телефонів співробітників правоохоронних органів України та військовослужбовців ЗС України, інформацію щодо оборонних та фортифікаційних споруд у місті Миколаєві, у т.ч. захисного озброєння Збройних Сил України (засобів маскування) – радіолокаційних кутових відбивачів для імітації, розміщених у місті.

"Пересуваючись на власному автомобілі по місту, він знімав на телефон вказані об’єкти із зазначенням місця їх розташування та передавав окупантам. Крім того, чоловік перевозив у власному автомобілі гладкоствольний самозарядний пістолет, а також корпус наступальної осколкової ручної гранати РГД-5 промислового виготовлення військового призначення, що містить вибухову речовину – тротил", - розповіли у прокуратурі.

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Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора одного з комунальних підприємств міста Миколаєва за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, поєднаної з незаконним обігом зброї (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).