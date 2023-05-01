Україна просить Японію надати засоби радіоелектронної боротьби, щоб протистояти російським дронам

Україна просить Японію про обладнання, необхідне для протистояння російським БПЛА- це посилить захист цивільної інфраструктури.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Kyodo News, передає Цензор.НЕТ.

Резніков наголосив, що Україна розуміє, що пацифістична конституція Японії забороняє їй передавати зброю іншим країнам.

"Але ви дуже, дуже сучасна країна із засобами радіоелектронної боротьби. Нам це життєво необхідно", - додав він, "попросивши Японію надати обладнання, яке б глушило російські безпілотники та не давало їм атакувати цивільну інфраструктуру", - пояснює агенція.

Резніков висловив надію, що на саміті G7 19-21 травня в Хіросімі, представники країн обговорять відповідь на агресію Росії проти України, зокрема економічні й політичні санкції та створення міжнародного трибуналу.

"Для нас дуже важливо почути, що країни цього клубу, дуже поважного клубу, продовжуватимуть неппохитно підтримувати Україну", – зазначив він.

Він очікує від клубу не тільки заяв, а й "реальних заходів".