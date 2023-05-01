Резервуари із паливом, які загорілися у Криму 29 квітня, – це лише один із багатьох випадків "бавовни" на тимчасово окупованих територіях України та Росії останнім часом. Подібних неприємних інцидентів для росіян підготовлено ще багато.

Про це 24 каналу розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ.

"Згоріли 10 резервуарів та 40 тисяч тонн пального, що призначались для ворожого Чорноморського флоту, які прикривали морпіхи та сили ППО. Однак ми бачимо. що прикривали не надто ретельно. Ці цілі знищено, а Україна й надалі продовжуватиме демілітаризацію Криму від загарбників", - зазначив Юсов.

Представник ГУР МОУ підкреслив, що для України – це законні цілі та відповідно законні дії українських сил безпеки та оборони. Це стосується як Криму, так і інших тимчасово окупованих територій. Збройні Сили докладатимуть усіх можливих зусиль для деокупації цих земель.

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