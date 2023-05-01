Кабмін пропонує Раді ліквідувати КРАІЛ та автоматизувати видачу гральної ліцензії, - Федоров

Уряд пропонує ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.

Про це у Facebook повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Пропонуємо ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральної ліцензії. Уряд підтримав наш законопроєкт - і він відправляється на розгляд у Парламент.

Після підтримки депутатами рішення дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій - процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями", - пояснив він.

За словами Федорова, організаційні зміни дозволять швидко впровадити IT-систему онлайн-моніторингу, яка допоможе в режимі реального часу отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу та держави.

Читайте: КРАІЛ взялася за "дочок" 1xBet в Україні: триває тотальна перевірка