У Казахстані анонсували мітинг на підтримку України, але перших учасників затримали ще до його початку, - Радіо свобода

У місті Алмати в Казахстані поліція затримала близько десятка людей на місці анонсованого мітингу в підтримку України. Причину затримання не пояснили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Азаттик" - казахську службу "Радіо свобода",

У різних містах Казахстану громадські активісти анонсували мирні мітинги на підтримку України та із закликом до виходу Казахстану з ОДКБ – альянсу, в якому головує Росія. Також деякі з активістів тримали плакати проти візового режиму з Китаєм, інші вимагали розслідування загибелі людей під час масових протестів на початку 2022 року.

Активісти подали заявки щодо проведення мітинга до місцевих органів виконавчої влади, проте отримали відмови через буцімто "неповну інформацію" про заходи.

Наразі відомо про затримання в Астані члена незареєстрованої партії "Алга, Казахстан" Марата Жиланбаєва, активістки Ельвіри Бекзадіної та журналіста Думана Мухамедкаріма в Алмати.

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